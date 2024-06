Avviso sul menu Cipriani, 'cellulare ai bimbi fa digerire male'

"L'uso di cellulari e tablet a un'età inferiore agli 11 anni ha effetti imprevedibili sulla digestione dei nostri primi piatti". Lo strano avviso è comparso sul menu dello storico Harry's Bar di Venezia. Ne scrive oggi il Gazzettino, rivelando l'idea, tra il serio e il faceto, venuta ad Arrigo Cipriani per scoraggiare l'uso degli smartphone nel suo storico ristorante veneziano.

"Io non ho mai vietato niente a nessuno - ha commentato Cipriani -. Sono un uomo libero, ho goduto della liberazione di Venezia e figuriamoci se impongo qualcosa ai clienti, non l'ho mai fatto. Cerco, quello sì, di usare l'umorismo".

Un simile stratagemma era stato usato da Cipriani qualche decennio fa, quando comparirono i primi telefonini: allora sui menu era stato scritto che "l'uso del cellulare interferisce con la preparazione del risotto".

Secondo Cipriani "bisogna sempre usare l'umorismo, anche nelle tragedie, come nel caso in cui si danno in mano questi strumenti ai bambini. Con l'avvento dei social non esiste più l'intelligenza. Siamo circondati da deficienti, da Instagram, basti pensare alla storia del pandoro (la vicenda di Chiara Ferragni, ndr) e a milioni di cose che ci stanno attorno. Meglio l'umorismo", conclude.



