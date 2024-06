Lite tra soci, 80enne incendia auto e case di un coetaneo

Un 81enne di Cimadolmo (Treviso) sarebbe il responsabile dell'incendio doloso ai danni di due automobili e di parte dell'abitazione di un imprenditore 79enne del luogo avvenuto la scorsa notte nella stessa località.

E' quanto ritengono i Carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il presunto autore del gesto, ora indagato per incendio doloso, avrebbe operato mosso da attriti con la vittima, di cui è socio, per divergenze sulla gestione di un'azienda all'estero. Non si lamentano danni a persone.



