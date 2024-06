Continuava a perseguitare la ex, arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Schio (Vicenza) hanno arrestato un 45enne tunisino, in violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, denunciandolo anche per l'ipotesi di reato di ricettazione.

L'uomo, sottoposto ad un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla ex-coniuge, adottato nei mesi scorsi dal Tribunale Ordinario di Vicenza per le molestie alla donna, è stato sorpreso dai Carabinieri all'interno di un locale al piano interrato del condominio dove abita la vittima. A seguito di una perquisizione personale eseguita nella flagranza di reato, l'uomo è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata.

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura berica, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida per direttissima presso il Tribunale di Vicenza.





