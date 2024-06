Marco Spissu lascia l'Umana Reyer Venezia dopo due stagioni. Ad annunciarlo è la società lagunare, che ringrazia il playmaker "per la dedizione e la professionalità dimostrate durante le due stagioni in orogranata. Marco si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle umane. La Società augura a Marco il meglio per il prosieguo della carriera. In bocca al lupo Spi".



