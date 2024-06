Un falso Modigliani consegnato al Laboratorio di Roma Tre

I Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno consegnato oggi al "Laboratorio sul Falso" dell'Università Roma Tre una cariatide falsamente attribuita ad Amedeo Modigliani.

L'opera è stata presentata nell'aprile 2022 all'Ufficio Esportazione della Soprintendenza ai Beni artistici per il Comune di Venezia e Laguna, da parte di un'impresa veneziana di settore, per il rilascio dell'attestato di libera circolazione, come "Amedeo Modigliani Senza Titolo, prima metà del 1913, matita su carta, cm 51*73*3, valore di 300.000 euro".

Il disegno ha suscitato subito molte perplessità alla Commissione Esportazione, per aspetti tecnici e stilistici.

Oltre alla visione diretta, con l'utilizzo della lampada di Wood, l'opera è stata sottoposta a riflettografia infrarossa anche sul retro. Secondo storici dell'arte della Commissione e altri studiosi l'opera corrispondeva quasi esattamente a un altro disegno di cariatide di Modigliani, appartenente al Museum of Art di Philadelphia. Nell'agosto 2022 i Carabinieri Tpc di Venezia hanno così sequestrato il disegno a un'impresa veneziana di settore.

È stato così ricostruito il 'percorso' dell'opera: l'impresa che aveva richiesto l'Attestato ha agito per conto di una casa d'aste parigina, a sua volta su mandato di una galleria d'arte antica abruzzese, che si era presentata come proprietaria. In realtà, essa aveva un 'mandato a vendere' da un cittadino abruzzese, che aveva ricevuto il disegno dal padre adottivo.

Per ulteriori verifiche tecniche i Carabinieri si sono rivolti al "Laboratorio sul Falso" di Roma Tre, che a gennaio 2023 ha escluso si trattasse di un'opera autentica di Modigliani. Una persona è stata denunciata per messa in circolazione di opera d'arte contraffatta, reato introdotto nel Codice Penale con la Legge 22/2022, già previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Nel febbraio scorso il Tribunale di Venezia ha disposto la confisca del disegno, che è stato così assegnato al Laboratorio di Roma Tre.



