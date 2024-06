Nasce la sezione veneta di Confagricoltura Donna

E' stata costituita la sezione veneta di Confagricoltura Donna, nata ufficialmente a Padova in un incontro al quale hanno partecipato imprenditrici agricole di tutta la regione.

Presidente è stata eletta la polesana Chiara Dossi, presidente della sezione cereali alimentari di Confagricoltura Veneto e titolare di un'azienda prevalentemente cerealicola ad Adria (Rovigo). Vicepresidenti sono le padovane Valentina Lorenzin, che conduce un agriturismo, e Catia Bolzonella, titolare di un'azienda vitivinicola sui Colli Euganei. La giunta è composta da otto imprenditrici agricole delle diverse province.

L'obiettivo dichiarato di Confagricoltura Donna è favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo, promuovendo la cultura d'impresa e valorizzando il ruolo etico, economico e sociale delle imprese condotte da donne. In Veneto, secondo i dati Ismea 2024, le aziende agricole femminili sono 21.440, su un totale di 82.860.

Una su quattro, quindi, è "rosa". A crescere sono soprattutto le realtà condotte da giovani under 40, con un incremento del 5,4% rispetto al 2023.



