Tre persone sono rimaste ferite, non in gravi condizioni, dopo una rissa in cui sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, la scorsa notte a Villafranca (Verona), nella zona vicino alle piscine comunali.

Sull'episodio indagano i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i motivi che avrebbero scatenato la lite in un gruppo di giostrai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA