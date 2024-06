La collezione della Pellegrini in mostra per il centenario

Una trentina tra macchine da scrivere di ogni epoca e macchine da calcolo per narrare tutta l'evoluzione tecnologica che l'azienda veneziana Pellegrini Spa ha attraversato in questi suoi 100 anni di vita. Svuotate le teche che custodiscono da sempre all'interno della sede aziendale le storiche macchine, alcune di esse veri e propri pezzi da collezione.

Un'esposizione alla Venice Heritage Tower di Marghera, che viene eccezionalmente aperta al pubblico nel corso e che vedrà anche la premiazione degli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia che, guidati dal docente Dario Cestaro, hanno realizzato delle opere di "paper art" che accompagnano alcune delle macchine e che narrano in modo creativo ciascun decennio rappresentato.

E' solo una delle tante iniziative che Pellegrini, in occasione dell'anno in cui si celebra l'anniversario dalla fondazione avvenuta nell'ottobre 1924, ha voluto realizzare in città.

Oggi la società che è diventata leader nell'office printing, ed è stata da sempre un punto di riferimento per lo sviluppo della tecnologia d'ufficio di tante aziende e realtà istituzionali veneziane, è guidata dalla quarta generazione Pellegrini e rappresenta quindi una delle più autorevoli imprese familiari del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA