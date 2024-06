Alpinista muore precipitando da cima 'Grande' di Lavaredo

Un alpinista austriaco di 21 anni è morto nel pomeriggio precipitando dalla Cima Grande di Lavaredo, nel bellunese. L'allarme alla centrale del 118 è stato dato da alcune persone che, dalla base delle Tre Cime di Lavaredo, sentivano delle grida di aiuto provenire dall'alto. Nel frattempo al il 112 è arrivata la chiamata di soccorso lanciata da due compagni della vittima, fermi in sosta.

Mentre stava scendendo assieme al padre e alla madre, un ragazzo era caduto per una cinquantina di metri, rimanendo vincolato a una delle due corde di calata. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha sbarcato il tecnico di elisoccorso vicino ai due genitori, che si trovavano a circa 2.600 metri di quota. Mentre il soccorritore si calava dal ragazzo austriaco, l'eliambulanza è volata a imbarcare un altro tecnico. Una volta raggiunto, il tecnico di elisoccorso non ha potuto fare altro che comunicare che il ragazzo era deceduto. L'elicottero con il secondo soccorritore ha imbarcato i genitori sotto shock e li ha trasportati a valle.



