Torino, accordo con il Venezia per Vanoli nuovo allenatore

Il Torino sta perfezionando l'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata. Come appreso dall'ANSA, il club granata è in contatto con il Venezia per concludere telematicamente l'accordo sulla clausola che legava l'allenatore alla società lagunare.

Il presidente Urbano Cairo sborserà una cifra intorno agli 800mila euro al Venezia per completare l'operazione per il nuovo tecnico, nelle prossime ore verrà perfezionato l'approdo dell'allenatore sotto la Mole. Sarà dunque Vanoli, 52enne di Varese, a raccogliere l'eredità di Ivan Juric alla guida del Torino.



