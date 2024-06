Nasce a Treviso 'In Luce', nuovo giardino nell'area Sant'Andrea

Dal 21 giugno i Giardini di Sant'Andrea, nel centro di Treviso, saranno riaperti e restituiti alla città, dopo un intervento di rigenerazione che trasforma un luogo, prima associato ad alcune situazioni di degrado, in opportunità, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità, in risonanza con le imprese. Il progetto, inaugurato stamane dal sindaco Mario Conte, si chiama 'In Luce', ed è costituito da in moderno giardino multifunzionale con installazioni, opere d'arte urbana, aree attrezzate per la socialità e un fitto programma di eventi e attività en plein air. Il piano di riqualificazione è stato curato da Bam! eventi d'arte, società fondata da Giulia Abate e Maria Isabella Barone, e 21Gallery srl società benefit fondata da Davide Vanin con il supporto di Alessandro Benetton e Massimiliano Mucciaccia; la direzione artistica è di Giulia Abate e Cesare Biasini Partner istituzionale del progetto è il Comune di Treviso insieme ad um gruppo di privati operanti sul territorio. Già nel nome In Luce contiene una dichiarazione d'intento: quella di accendere un faro sul potenziale di un'area dimenticata, mettendo al centro della sua programmazione l'arte come motore di cambiamento, coinvolgendo artisti e artiste che "invaderanno" l'area con le loro creazioni inedite e site specific, in un percorso di immaginazione collettiva che si sviluppa in molteplici attività, coinvolgendo anche curatori, storici dell'arte, poeti, intellettuali, imprese, scuole, associazioni.



