Cinque nuovi appuntamenti per VeronaFiere tra Italia e estero

Il Piano strategico ONE Veronafiere 2024-2026, annunciato a inizio marzo, è in fase di pieno avanzamento. Nel primo semestre dell'anno, la Fiera di Verona ha già raggiunto importanti obiettivi: iniziative nell'ottica della inclusività e della coesione come Gruppo; cinque nuovi eventi tra Italia ed estero; l'avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere fieristico, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

In questo contesto dinamico si inserisce la nomina a direttore generale di Adolfo Rebughini, già COO (chief operating officer) di Veronafiere dal febbraio 2023. L'incarico, funzionale a proseguire e facilitare la realizzazione del Piano è stato ufficializzato all'unanimità nel CdA di Veronafiere che si è tenuto oggi.

"l ruolo del direttore generale - sottolinea Federico Bricolo, presidente di Veronafiere - potenzia dal punto di vista tecnico le capacità di coordinamento e operative degli asset del Gruppo Veronafiere, garantendo, inoltre, la continuità di visione necessaria a implementare la strategia di crescita".

"È un ulteriore, importante passo verso il rinnovamento del management aziendale e siamo convinti che, grazie alle sue competenze e alla predisposizione a innovare e gestire processi complessi - evidenzia Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere -, Adolfo Rebughini saprà contribuire a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel panorama internazionale delle fiere e degli eventi".



