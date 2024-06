Panico a Schio, un uomo insegue i passanti con un coltello

Insegue i passanti con un grosso coltello, seminando il panico: è accaduto a Schio sabato sera: l'uomo, un 38ene, è stato arrestato. Gli agenti della polizia locale, impegnati in un presidio fisso, hanno sentito le urla dei cittadini che gridavano "c'è uno con un coltello, è pazzo", indicando l'uomo che li stava inseguendo.

Dopo una colluttazione, le forze dell'ordine hanno bloccato l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, con in mano un coltello con una lama da 12 centimetri con una impugnatura modificata per migliorare la presa. I carabinieri sono riusciti a fermarlo a fatica: nella colluttazione uno dei militari ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e ubriachezza in luogo pubblico.



