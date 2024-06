Evasione Iva per 50 milioni,12 denunciati da Finanza Vicenza

Dodici persone sono state denunciate dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza per frode fiscale e reati tributari riguardanti indebite compensazione.

L'operazione delle fiamme gialle, che ha coinvolto 8 imprese operanti nel settore della costruzione di edifici e del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, ha consentito di individuare fatture false per oltre 123 milioni di euro e un'evasione Iva per circa 50 milioni. L'inchiesta è partita dagli accertamenti di una società operante nel comprensorio di Bassano del Grappa (Vicenza) e tramite la cessione dei crediti a una ditta individuale di Acerra (Napoli) i finanzieri sono poi giunti a una società con sede legale a Milano.

Le successive indagini, legate alla ricostruzione della filiera fraudolenta e all'individuazione dei reali nella commercializzazione di carburanti per uso autotrazione, sono state eseguite principalmente mediante l'ausilio di indagini tecniche e di accertamenti bancari. Le 12 persone, tra cui 2 professionisti che hanno garantito il visto di conformità sulle dichiarazioni Iva, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Milano, che ha coordinato l'inchiesta.



