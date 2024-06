Baby vandalo si scusa per la distruzione della falegnameria

Si è fatto avanti il primo genitore dei tre adolescenti di 11, 12 e 13 anni che una settimana fa hanno sfasciato a picconate la falegnameria Girelli a Sant'Elena, a Venezia, provocando danni per 100 mila euro. La mamma di uno dei tre minorenni si è presentata in lacrime davanti all'imprenditore, gli ha chiesto scusa e ha portato con sè il figlio. "E' venuta verso di me una signora - racconta il titolare Mauro Gireli - era molto provata e ha chiesto scusa per quello che era accaduto, facendo chiedere scusa anche al figlio.

Il quale credo abbia capito la gravità del gesto".



