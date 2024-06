'Elephants in Room', apre la Biennale Teatro a Venezia

Con la video l'installazione 'Elephants in room', di Gob Squad, collettivo anglo-tedesco che riceverà il 16 giugno il Leone d'Argento, è stata inaugurato a Forte Marghera (Venezia), il 52/o Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia.

Presente il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, i curatori, Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) hanno detto: "È sempre difficile interpretare il tempo, quello di ieri, quello di oggi e quello di domani noi ci proviamo con il teatro" perché "il teatro è come la vita, non è mai cristallizzato". Per i curatori la Biennale Teatro significa "incontro e dialogo tra artisti, pubblico, operatori e critici che portano tutti il loro contributo per una rassegna che è una ricerca di scoperta che coinvolge l'anima".

La Biennale Teatro, intitolata 'Niger et Albus' porta in scena 130 artisti per 55 appuntamenti con 16 prime di cui 7 produzioni e coproduzioni della Biennale. Drammaturghi, registi, performer, giovani artisti selezionati anche con Biennale College come Stefano Fortin e Carolina Balucani, autori rispettivamente di 'Cenere' e 'Sleeping Beauty', testi che, dopo le letture sceniche dello scorso anno, debuttano in forma compiuta per la regia di Giorgina Pi e Fabrizio Arcuri.

Sempre sul fronte della drammaturgia, quest'anno sarà la volta di Rosalinda Conti con 'Così erano le cose appena nata la luce', di cui si vedrà la lettura scenica curata da Martina Badiluzzi; mentre Eliana Rotella e il suo 'Livido' verranno proposti sempre sotto forma di lettura scenica per mano di Fabio Conde. Anche Ciro Gallorano, dopo una serie di tappe di avvicinamento da cui esce vincitore del College Registi, presenterà sul palcoscenico del festival il suo 'Crisalidi'.

Fresco di nomina sul fronte della performance site specifica è, infine, Elia Pangaro con 'Bolide, deus ex machina'.

La rassegna, al via il 15 giugno si chiuderà domenica 30 giugno coniugando la terraferma alla città lagunare con un recupero storico di spazi storici dismessi.



