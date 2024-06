Sanità Veneto: a Dolo un reparto di Neuropsichiatria infantile

E' stato inaugurato nell'ospedale di Dolo il primo reparto di Neuropsichiatria infantile nella provincia di Venezia. I ricoveri degli adolescenti inizieranno dalla prossima settimana. Costato oltre 700 mila euro; di cui 593 messi dalla Regione e 132 finanziati dall'Ulls 3. è l'unico reparto ospedaliero completamente studiato e realizzato a misura di ragazzo, così come la sua équipe medica e il suo approccio clinico: è in grado di gestire in sicurezza anche le più gravi crisi psicomotorie. Per la prima volta in provincia di Venezia un reparto ospedaliero è completamente studiato e realizzato a misura di adolescente, così come la sua équipe medica e il suo approccio clinico.

Il reparto si trova al quinto piano del monoblocco sud dell'ospedale di Dolo. All'inaugurazione è intervenuta, fra gli altri, l'assessore regionale alla sanità , alla presenza dell'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin.

La squadra operativa è composta da quattro neuropsichiatri infantili altamente specializzati e con esperienza sul territorio, un assistente sociale, uno psicologo, un educatore, due tecnici della riabilitazione psichiatrica, sette infermieri, sei operatori socio sanitari. Realizzato in soli sei mesi nel 2023, accoglie un totale di sei posti letto, quattro stanze di degenza, una "camera morbida" per l'attività motoria, un locale soggiorno e pranzo, un locale colloqui, una cucina tisaneria per i ragazzi e un'ampia terrazza attrezzata e in piena sicurezza.





