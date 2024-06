Cisl, altri 13 sportelli chiusi, rischio deserto bancario

Ulteriori 13 sportelli bancari chiusi nel solo primo trimestre 2024 in Veneto, 106 comuni "desertificati", ossia senza alcuna filiale bancaria, per 172mila cittadini e cittadine venete (+21mila nell'ultimo anno) e 11.400 imprese (+1.300 negli ultimi dodici mesi). È la mappa disegnata per il Veneto da First Cisl (categoria dei lavoratori e le lavoratrici di banche) a marzo 2024, che mostra le dimensioni della desertificazione bancaria nella regione. Se ne è parlato i9n un convegno promosso dalla Ciusl del Veneto, in collaborazione con First e Slp Cisl Veneto, a Belluno, territorio che, secondo il sindacato, è simbolo di queste fragilità. Secondo l'osservatorio di First Cisl (fonti: elaborazione Fondazione Fiba, Bankitalia) il 19% dei comuni veneti (106 su 563) è interessato dalla 'desertificazione bancaria'.

Di pari passo con l'emorragia delle filiali, continua anche la razionalizzazione dei servizi di prossimità, in primis gli uffici postali, con orari di apertura ridotti e carenza di personale.

"Abbiamo davanti a noi un bivio: la scelta della via da imboccare non può che essere una responsabilità da condividere - ha detto Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto - Da un lato la strada già aperta ma rischiosa, se pure apparentemente più semplice, della disintermediazione dei servizi che porta con sé il rischio di esclusione sociale, in particolare delle fasce deboli della popolazione e delle zone periferiche; dall'altro lato, una strada impervia e da costruire con l'impegno congiunto dei diversi attori locali: quella di una nuova prossimità di servizi e di relazioni, per tutelare le persone fragili e rafforzare il presidio del territorio, rendendolo più attrattivo".



