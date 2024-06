Picchia madre e sorella, arrestato dai carabinieri nel Padovano

Un 49enne è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato la madre e la sorella che si erano rifiutate di dargli del denaro. Il fatto è avvenuto a Piove di Sacco. dove i militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto al 112 da parte di una donna che segnalava di essere stata aggredita assieme alla madre dal fratello, già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari, raggiunta, l'abitazione hanno cercato di tranquillizzare il 49enne che ha invece reagito minacciando nuovamente le due donne e scagliandosi infine contro gli investigatori. L'esagitato, alla fine, è stato immobilizzato e ammanettato. E' accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato portato in carcere. Dalla ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe avuto l'ennesima lite con i familiari per questioni economiche colpendo le due donne con calci e pugni. Le vittime hanno riportato lesioni lievi e sono state medicate all'ospedale di Piove di Sacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA