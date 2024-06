Una Nessuna Centomila in Arena, devoluti 900mila euro

Grazie all'evento Una Nessuna Centomila in Arena, il 4 e 5 maggio all'Arena di Verona, e alla raccolta del numero solidale 45580, attivo dal 3 all'11 maggio, sono stati destinati 900mila euro a 21 centri antiviolenza in tutta Italia. I centri antiviolenza sono stati individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze.

"Sin da subito ci siamo resi conto che stavamo costruendo qualcosa di grande - racconta Fiorella Mannoia - ma il risultato ottenuto di 900mila euro ci rende davvero felicissimi e orgogliosi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la loro generosità. Avanti così!".

"Siamo profondamente grate e riconoscenti al pubblico, agli artisti e agli addetti ai lavori per il risultato ottenuto con i due concerti-evento all'Arena di Verona, divenuti poi una straordinaria prima serata televisiva, con ascolti eccezionali - afferma Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila -. Era la prima volta che in Italia si dava vita ad una maratona solidale così contro la violenza sulle donne, un tema certamente centrale, che merita tutta l'attenzione possibile del nostro Paese, e non solo. Una scommessa vinta dunque, e un traguardo che ci spinge a sostenere sempre meglio i Centri antiviolenza, affinché nessuna, da Nord a Sud, possa sentirsi sola in questa fondamentale battaglia per la tutela della propria persona e dei propri diritti".

"Anche le cifre della raccolta fondi confermano lo straordinario successo della collaborazione tra Una Nessuna Centomila e la Rai - afferma Roberto Natale, direttore di Rai Per la Sostenibilità-ESG -. A Verona è andata in scena una grande pagina di servizio pubblico, che ha saputo portare un messaggio di fortissimo impatto civile - grazie a Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay - a milioni di persone, molti delle quali giovani".

"Il grande risultato che è stato raggiunto rappresenta un segnale chiaro e potente di quanto la musica possa essere strumento fondamentale per fare qualcosa di davvero importante".

dichiara Ferdinando Salzano, fondatore di Friends&Partners.





