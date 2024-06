Un logo per promozione delle 700 malghe del Veneto

E' stato realizzato dagli studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico San Zeno di Verona il logo che sarà utilizzato dalla Regione per promozione a fini turistici delle 700 malghe di montagna esistenti in Veneto.

Il brand è stato ideato dalle classi 5/a C e D di grafica e comunicazione dell'istituto superiore veronese e rappresenta il riconoscimento ufficiale per tutte le malghe iscritte nel registro regionale, a garanzia di una corretta gestione dell'attività di alpeggio e di un'adeguata conservazione del valore agricolo, della biodiversità e dei paesaggi.

Nel logo spiccano i differenti font utilizzati: ogni lettera diversa e non allineata sta a indicare il movimento di un paesaggio irregolare in cui il cielo, la montagna e le colline sono gli elementi identificativi e definiti da colori precisi.

"Un logo - ha detto l'assessore al patrimonio ed enti locali Francesco Calzavara - rappresenta la sintesi di una idea e ha la responsabilità di veicolare messaggi chiari e precisi. Quello realizzato dall'Istituto Tecnico Tecnologico San Zeno di Verona sarà utilizzato per promuovere il patrimonio regionale delle malghe, alle quali viene riconosciuto un ruolo di conservazione del valore agricolo, della biodiversità, dei paesaggi e dell'assetto idrogeologico del territorio montano, che dal Baldo passando ai Monti Lessini attraversa le Piccole Dolomiti e l'Altopiano dei sette Comuni, tocca la vasta area bellunese e coinvolge la parte più a sud della provincia trevigiana"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA