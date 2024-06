Parte l'estate a Cortina, aprono impianti, 400 km di sentieri

E' iniziata ufficialmente l'estate di Cortina, con il riavvio degli impianti di risalita, questa volta a servizio degli escursionisti e degli appassionati delle mountain bike e degli sport nel verde della natura. Archiviata, solo un mese fa, la stagione dello sci, è subito il momento delle bacchette, degli scarponi e degli zaini.

Un'estate di sport e di avventure che può contare su più di 400 chilometri di sentieri immersi nei boschi e tra le vette delle Dolomiti ampezzane, Con alcune novità da scoprire, come i nuovi Downhill, il sentiero delle Rocce Parlanti, la pratica dello yoga al Lagazuoi.

Primo impianto ad entrare in funzione, da ieri, è stata la funivia Falzarego Lagazuoi, dall'8 giugno toccherà alla seggiovia 5 Torri, collegata alle Tofane da Cortina Skyline, che aprirà il 29 giugno. In area Tofana gli impianti che apriranno l'8 giugno saranno le seggiovie Gilardon-Roncato, Tofana Express, Pié Tofana-Duca d'Aosta e Duca d'Aosta Pomedes, mentre dal 14 giugno sarà il turno della cabinovia che da Cortina attraverso Colfiere arriva al Col Druscié e le funivie che portano alle quote più alte, a Ra Valles e a Cima Tofana. La funivia Faloria ripartirà il 15 giugno, come la seggiovia Rio Gere-Son Forca, sul Cristallo.

Un turismo che ormai è facilitato dalla disponibilità di molte card dedicate, che diventato passe-partout per le varie aree della Regina delle Dolomiti. l Cortina Vertical Pass può essere utilizzato 1, 3 o 5 giorni, anche non consecutivi, durante tutta la stagione, per sfruttare al meglio le belle giornate di sole. Ognuno sceglie la propria avventura in libertà, avendo a disposizione oltre 400 km di sentieri dolomitici con trail, crode, ferrate e pareti per l'arrampicata.

Gli appassionati delle due ruote, invece, possono disporre del Cortina Bike Pass, tessera valida da una a 3 giornate su tutti gli impianti che consentono il trasporto delle bici. Orizzonti ancora più ampi offre la SuperSummer Card, in versione giornaliera o estesa, che copre l'area di 'Dolomiti SuperSummer', ovvero la versione estiva del Dolomiti Superski.





