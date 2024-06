La laguna di Caorle, natura intatta a due passi da Venezia

di Patrizio Nissirio Venezia, con le sue calli e ponti pieni di turisti coi loro trolley intenti a farsi selfie è a pochi chilometri di distanza. Ma qui, nel Veneto orientale, di voci umane e di motori di vaporetti se ne sentono pochissimi. E' la laguna di Caorle, alle spalle di altri luoghi presi d'assalto nella stagione estiva, ma che sembra appartenere a un altro mondo, con i suoi boschi, canali, fiumi e specchi d'acqua intatti, ricchi di fauna e flora lussureggiante. In mezzo alla quale, tra sentieri nascosti e piccoli moli, spuntano i cosiddetti 'casoni', antiche residenze di pescatori in legno e canne, eredità di un tempo in cui la fatica era la cifra quotidiana dell'esistenza.

Promosso nell'ambito dell'Adrioncycletour, uno dei tre progetti di importanza strategica Interreg VI-A Italia-Slovenia, che punta a promuovere turismo sostenibile con percorsi ciclabili lungo l'Adriatico (in Italia Veneto e Friuli-Venezia Giulia), il giro può partire proprio da Caorle, con il suo centro multicolore e il lungomare segnato dalla bella chiesa della Madonna dell'Angelo e dal maestoso campanile medievale del duomo, simbolo della cittadina. Per chi ama invece le spiagge attrezzate, poco fuori dal centro ci sono migliaia di ombrelloni e lettini a punteggiare un arenile immenso.

A fare da guida per il ciclo-visitatore, il fiume Lemene (il percorso è stato battezzato GiraLemene), che infonde della sua presenza a laguna, molto amata da Ernest Hemingway. Questa si raggiunge facilmente lungo strade e sentieri pianeggianti, specie se si usano bici elettriche. Qui vivono o passano ben 280 specie di uccelli. Una volta inoltratosi tra boschi e corsi d'acqua, il viaggiatore su due ruote può approfittare del servizio di barche (elettriche) gratuito che collega l'isola dei Pescatori con la sponda sinistra del Lemene, collegando i comuni che sulla laguna insistono: Gruaro, Portogruaro, Concordia Sagittaria e la stessa Caorle. Ma non è l'unica imbarcazione su cui riposarsi e far viaggiare le bici: c'è anche il traghetto X-Lagoon (Caorle-Vallevecchia-Bibione).

E proprio a Vallevecchia c'è la perla naturalistica di questa zona: 900 ettari, l'oasi naturalistica delimitata sui quattro lati da acque marine, lagunari e fluviali. E' stata ripristinata nel suo antico aspetto dopo essere stata prosciugata negli anni '60 grazie a bonifiche volte a favorire l'agricoltura. Oggi è un paradiso faunistico - altane permettono di osservare le infinite specie di uccelli che qui vivono in tranquillità - , mentre le dune la separano da una spiaggia enorme, tra le pochissime aree non costruite della costa altoadriatica. Sempre in ambito di zone protette, da segnalare il Bosco delle Lame nel comune di Concordia (33 ettari, tra aree agricole e zone boschive, più una zona umida di 8 ettari).

Ancora, si può attraversare il bosco di Marango.

Per il viaggiatore-ciclista stanco, alle spalle della spiaggia di Vellevecchia c'è il Cason La Laguna, con generosi piatti a base di pesce, oppure il birrificio artigianale B2O in località Brussa, dove il biologico (non solo la birra) la fa da padrone.

Questo angolo di Veneto orientale scommette dunque su un turismo molto lontano dalle masse, lento, silenzioso e davvero raro, in epoca di 'overtourism' che nella vicina Venezia ha uno dei suoi esempi più eclatanti.



