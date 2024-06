Aumento in Veneto i casi di pertosse, già 643 da inizio anno

"Da inizio anno in Veneto si è registrato un aumento dei casi di pertosse rispetto agli anni precedenti. Tale aumento è stato riscontrato in tutta Italia e anche negli altri paesi europei. Per questo, la nostra Direzione Prevenzione sta monitorando con particolare attenzione l'evolversi della situazione. Il problema non ci sfugge e viene affrontato con rigore scientifico e attenzione alle categorie più a rischio". Lo rileva Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità, in relazione a una crescita della diffusione della pertosse rispetto agli anni scorsi. "I casi in Veneto dall'inizio 2024 sono stati 643 - spiega la dottoressa Francesca Russo -. La maggior parte dei casi si concentra nella fascia di età fino ai 14 anni (553). I casi gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale sono in totale 26, di cui 20 in bambini con meno di 9 mesi di vita non ancora completamente vaccinati e 4 in bambini più grandi ma non in regola con il calendario vaccinale raccomandato. Dai dati analizzati emerge che i neonati che hanno avuto una forma grave sono nati da madri che non erano state vaccinate durante la gravidanza. Si sono verificati anche 16 casi nelle persone con più di 65 anni". La pertosse è una malattia infettiva che alterna periodi in cui è meno diffusa a periodi in cui si verificano picchi di casi. I sintomi possono essere lievi o assenti ma si possono sviluppare anche quadri clinici gravi, soprattutto nei bambini più piccoli (nei primi 6-12 mesi di vita), o in soggetti con specifiche condizioni di rischio e fragilità (immunocompromessi, soggetti con patologie croniche dell' apparato respiratorio e anziani). Per la prevenzione è disponibile la vaccinazione, che si basa principalmente su tre interventi gratuiti: la vaccinazione della donna in gravidanza (preferenzialmente tra la 27/a e la 36/a settimana di ogni gravidanza), che consente di fornire al neonato fin dalla nascita gli anticorpi che lo proteggeranno per i primi 2 mesi di vita; la vaccinazione del neonato, a partire dal 2/o mese di vita, per proteggerlo nei mesi successivi; i richiami periodici delle persone adulte, in particolare dei soggetti con patologie dell'apparato respiratorio, dei soggetti immunocompromessi e delle persone anziane. Le donne in gravidanza possono vaccinarsi rivolgendosi all'ULSS. I genitori dei neonati ricevono a casa via posta una lettera di invito per iniziare le vaccinazioni, inclusa la pertosse. .Per tutte le altre persone risulta inoltre importante effettuare richiami vaccinali periodici. Gli adulti devono programmare autonomamente la vaccinazione ogni 10 anni.



