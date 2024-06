Liste attesa, Veneto fissa a 24 ore tempo massimo per le urgenze

Tempi di attesa più brevi rispetto alla media nazionale, e presa in carico dell'utente nel caso non sia possibile la prenotazione 'sincrona' con la prescrizione della visita urgente da parte del medico di base. Il piano regionale di 'governo delle liste di attesa' (Prgla), è in dirittura d'arrivo in Veneto, dopo il via libera, la settimana scorsa, ottenuto in commissione sanità del Consiglio regionale. Un programma che aggiorna quello del 2019, con regole più stringenti e la conferma, rispetto a quello nazionale, di tempistiche massime ridotte in tutte le categorie. La giunta regionale utilizzerà per questo nel 2024 fondi per 40 milioni di euro.

Il piano conferma limiti massimi di attesa più brevi rispetto al quadro nazionale: la visita entro 24 ore per la priorità U - Urgente (contro le 72 ore nazionali); entro 10 giorni dalla prenotazione per la classe B-Breve (qui uguale alla tempistica nazionale); ; entro 30 giorni per la classe D - Differibile (contro 60 giorni),; entro 60/90 giorni dalla prenotazione per la classe P - Programmata (contro i 120 giorni).

Viene istituito poi il "pre-appuntamento" per garantire, nei casi in cui non sia immediatamente disponibile la prenotazione 'sincrona', la presa in carico tracciata dell'utente ed il successivo contatto per completare la prenotazione. Le prestazioni costantemente monitorate passano inoltre ad 83 dalle 69 del precedente piano regionale e nazionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA