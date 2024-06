Ritrovarsi, documentari e corti al Bardolino Film Festival

La quarta edizione del Bardolino Film Festival è in programma dal 19 al 23 giugno, nel Comune sulla riviera orientale del Garda in provincia di Verona. Cinque giornate di cinema con due concorsi cinematografici dedicati a Documentari e Cortometraggi sul tema di questa edizione, "Ritrovarsi". Cinque serate speciali con ospiti tra cui Margherita Buy, Neri Marcorè, Luca Barbareschi, Marco Leonardi, Fotinì Peluso, Galatea Bellugi, e poi ancora la proiezione speciale di Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo d'Alò che ha firmato il poster di questa edizione, l'omaggio a Non ci resta che piangere con Iris Peynado, gli incontri letterari con ospiti tra cui Vinicio Marchioni e Filippo Galli.



