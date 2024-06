Progetto 'Contarine', nessuna criticità in acqua potabile veneta

Nessuna criticità nell'acqua potabile del Veneto. E' quanto emerge da nuovi test e strumenti di prevenzione del progetto "Contarine" i cui esiti sono stati presentati dal Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Padova.

L'indagine è stata condotta con Etra Spa Società benefit e Acque del Chiampo Spa. Sono stati analizzati campioni di acqua provenienti da diverse fonti del territorio veneto; 20 è il numero di siti di campionamento tra 8 sorgenti montane e pedemontane, e 12 pozzi su acquifero a diverse profondità e vulnerabilità, considerando quattro stagionalità per ogni fonte tra il 2022 e 2023.

Per ognuno dei campioni sono state svolte due diverse procedure di analisi, per un totale di 400 campioni analizzati e di 42 milioni di metri cubi di acqua erogata annua. L'uso della spettrometria di massa ad alta risoluzione ha permesso di ottenere informazioni sulla presenza di sostanze organiche nei campioni analizzati.

Non sono emerse situazioni di criticità, ovvero non ci sono evidenze della presenza di contaminanti ai livelli dei valori di allerta per la salute: per le sostanze non normate si intende il limite proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 0,1 μg/L, abbassato a 0,01 μg/L per le sostanze cancerogene con meccanismo genotossico.



