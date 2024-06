Mostra Banksy chiude a Mestre con 25mila visitatori

Sono stati oltre 25mila i visitatori della mostra 'Banksy. Painting Walls"' che si è chiusa il 2 giugno all'M9-Museo del '900 di Mestre (Venezia), prodotta da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con M9, con il sostegno di Banca Ifis e curata da Sabina de Gregori.

Alle presenze in poco più di tre mesi si aggiungono oltre mille alle iniziative collaterali, iscritte nel programma 'Banksy Off', quali incontri, convegni con esperti e visite guidate da Mestre a Venezia.

Rendere la street art una questione collettiva è stato l'obiettivo della mostra e delle iniziative parallele, a partire dalla rassegna 'Dialoghi urbani. Street art vs museo', un'esposizione che ha visto i suoi protagonisti, assieme ad altri artisti del territorio, esibirsi in una serie di live painting sui muri esterni di M9. Il prossimo Mestre Book Fest ha deciso di affidare a La.Fe.De, artista esposta al museo, la realizzazione di un murales per l'evento.

"Abbiamo voluto interpretare Banksy. Painting Walls come qualcosa che fosse più di una mostra - afferma la direttrice di M9 Serena Bertolucci -, un'esperienza a tutto tondo che potesse andare oltre al museo, uscire dai suoi spazi e prendere nuove e inaspettate forme grazie all'entusiasmo che un linguaggio ancora poco conosciuto come quello della street art può generare. Visti i riscontri, possiamo dire di essere riusciti nel nostro intento. Per questo desidero ringraziare MetaMorfosi e Sabina de Gregori per averci accompagnato in questo viaggio con una proposta di alta qualità".



