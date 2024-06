Morto leghista Gianpaolo Dozzo, ex sottosegretario

E' morto oggi nella sua casa di Quinto di Treviso, probabilmente per un malore improvviso, l'ex sottosegretario Gianpaolo Dozzo, 69 anni, storico esponente della Liga Veneta.

"La scomparsa di Gianpaolo Dozzo - commenta il presidente del Veneto Luca Zaia - mi lascia sgomento e addolorato; lo avevo sentito non più tardi di due giorni fa. È stato un vero pilastro della storia della Liga Veneta prima e della Lega poi. L'ho conosciuto che ero ragazzo e lui era referente della mia sezione di Godega di Sant'Urbano. Con lui perdo un amico a cui mi legava un impegno comune di lunga data. Ma il territorio perde un uomo delle istituzioni, protagonista per un lungo periodo nel Consiglio comunale della sua Quinto dal quale ha spiccato meritatamente il volo verso la Camera dei Deputati per diverse legislature. A Montecitorio si è confermato un appassionato della politica nel senso più alto del termine, che ha avuto modo di far risaltare le sue doti anche di amministratore e uomo di governo come quando ha rivestito l'incarico di sottosegretario alle Politiche Agricole e Forestali. In tutta la sua attività è stato un signore, un galantuomo con la schiena dritta".



