Brucia le auto di un collega di lavoro, arrestato nel veronese

I carabinieri di Legnago (Verona) hanno arrestato un 26enne veronese, residente nella Bassa, perché accusato di aver incendiato due auto, una delle quali di un collega di lavoro.

L'episodio era avvenuto a Legnago lo scorso 21 gennaio: il rogo aveva distrutto due veicoli, parcheggiati vicini. I carabinieri e i vigili del fuoco non ci misero molto a capire che si era trattato di un incendio doloso, in quanto nei pressi delle vetture bruciate fu rinvenuta una tanica di plastica ancora sporca di liquido infiammabile. Le successive investigazioni hanno consentito di risalire all'identità del 26enne, il quale avrebbe portato a termine il proprio proposito criminoso per motivi di rancore nei confronti di un collega di lavoro. Il giovane ora è agli arresti domiciliari.



