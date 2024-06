Fuori strada in Vespa contro un palo, morto ventenne

Un giovane di 20 anni, Daniele Coccato, è morto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che era in sella a una Vespa, è finito fuori strada per cause da accertare, ed è andato a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Su posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, per la gravità delle lesioni subite. Sul posto i carabinieri.





