Al via progetto per riciclo mobile delle reti per molluschi

Economia circolare per la mitilicoltura nella Laguna di Venezia, grazie a un impianto di riciclo che riduce la plastica dando nuova vita alle calze per mitili, destinandole per l'allevamento delle cozze. Si tratta del progetto europeo "Life Muscles" coordinato da Legambiente Nazionale, illustrato a un seminario per mitilicoltori e pescatori a Chioggia (Venezia).

L'impianto è montato su un container, a disposizione dei mitilicoltori che potranno sperimentarlo vicino ai loro allevamenti e portare a riciclo fino a 300 chilogrammi di calze o reti in plastica al giorno. Partner del progetto è Rom Plastica Srl, che oltre ad aver progettato l'impianto mobile produce le calze, sia di polipropilene riciclato che in biopolimero biodegradabile e compostabile. Le nuove calze biodegradabili sono prodotte grazie alla materia prima fornita da Novamont. L'impianto sta per essere posizionato in questi giorni presso l'area pilota del Nord del Gargano, a Cagnano Varano (Foggia) ma poi sarà a disposizione degli allevamenti di tutta Italia.

Per produrre 10 chili di cozze si utilizza mediamente un metro di rete tubolare; in un anno in Veneto si consumano più di 1.000 chilometri di tali reti. Durante il ciclo di vita della cozza, dal seme fino al raggiungimento della taglia commerciale, le reti vengono sostituite due volte all'anno e, poiché l'operazione si compie in mare, una parte di queste può sfuggire al recupero o disperdersi accidentalmente. A questa situazione viene incontro il sistema mobile di raccolta e riciclaggio.

Il costo delle retine oggi è pari a circa 6 centesimi al metro, equivalente a circa 3,9 euro al chilo; per i mitilicoltori il risparmio è intorno al 33-40%, inclusivo dei costi di riciclo della plastica come personale ed energia elettrica. Un ulteriore abbattimento dei costi è per lo smaltimento, che ammonta a circa 30-35 centesimi al chilo.

Il progetto, finanziato dal programma Life della Commissione Europea, si completa con monitoraggi e azioni di sensibilizzazione della comunità. I prossimi seminari informativi si terranno il 20 giugno in Puglia, il 28 giugno in Liguria, a luglio in Lazio e Campania, per poi continuare dall'autunno in poi con Emilia-Romagna, Sardegna e altre reigoni. Le tappe dell'impianto mobile di riciclo dopo Cagnano Varano saranno La Spezia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia.



