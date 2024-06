Incidente tra auto e moto, morto 42enne nel vicentino

Scontro mortale tra una moto e un'auto a Ponte di Lumignano, frazione di Longare (Vicenza).

L'incidente è avvenuto all'altezza di un'incrocio.

L'impatto è stato violento e per il motociclista che non c'è stato nulla da fare. La vittima è un uomo di 42 anni di cui ancora non sono note le generalità. Ferita in modo serio anche la passeggera della moto che come l'uomo è stata sbalzata in aria nello schianto. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Vicenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA