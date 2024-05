Prometteva investimenti e spendeva il denaro, a giudizio

Un agente assicurativo attivo in provincia di Treviso è stato rinviato a giudizio per truffa, aggravata dal danno di rilevante entità, e sostituzione di persona, per aver ottenuto da due coppie di coniugi trevigiani denaro per 145mila euro, promettendo investimenti assicurativi e invece usandoli per finalità personali.

Le indagini sono state avviate dalla Guardia di Finanza di Treviso a seguito delle querele presentate dalle due coppie.

L'indagato, dopo essersi guadagnato la loro fiducia fino a essere considerato un amico, aveva fatto loro compilare alcuni moduli, apparentemente intestati a compagnie assicurative, di cui affermava di essere il gestore patrimoniale. In seguito, ha ottenuto il pagamento delle polizze attraverso assegni senza beneficiario, su cui scriveva il proprio nome, consegnando loro falsi resoconti e attestazioni sugli investimenti e il loro valore, in realtà inesistenti.

Grazie agli accertamenti bancari eseguiti dalle Fiamme Gialle e alcune segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, è stato accertato che i 145mila euro erano transitati su conti correnti personali e spesi per finalità private.

L'agente è stato denunciato e rinviato a giudizio. I proventi illeciti, insieme ad altri compensi non dichiarati, sono stati sottoposti a tassazione, con il recupero di imposte per circa 150mila euro; il professionista è stato radiato dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi.



