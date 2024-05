Fnale play off Serie B, a Venezia arbitra Sozza

Sarà Simone Sozza di Seregno ad arbitrare la finale di ritorno dei play off di Serie B, Venezia-Cremonese di domenica al 'Penzo'. Lo ha reso noto l'Aia.

Gli assistenti di linea saranno Stefano Alessio e Valerio Colarossi, quarto uomo Matteo Mercenaro con Paolo Valeri al Var e Valerio Marini Avar.

Ieri si è giocato il match di andata a Cremona, chiusosi sullo 0-0. Quindi il Venezia ora per guadagnare la promozione in A avrà due risultati sui tre. Infatti il regolamento della finale dei playoff di B non prevede i tempi supplementari e rigori e in caso di parità dopo i due confronti sale in A la meglio classificata, in questo caso il Venezia.







