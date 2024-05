Archiviava materiale pedopornografico sul cloud, arrestato

Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catania la Polizia ha arrestato in flagranza un 22enne catanese trovato in possesso di un ingente quantità di materiale pedopornografico. Durante una perquisizione informatica, investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Catania hanno rinvenuto una grande mole di immagini e video ritraente minorenni, anche in tenera età, vittime di abusi sessuali.

L'indagato archiviava il materiale illecito sia in alcuni dispositivi elettronici che in sistemi di cloud protetti da password. L'indagine ha preso avvio da un'attività di analisi su materiale informatico sequestrato nel corso di un'altra indagine della Polizia postale di Verona sullo sfruttamento sessuale di minorenni.

La Procura distrettuale di Catania ha richiesto e ottenuto dal gip la convalida dell'arresto per l'indagato. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto per il 22enne gli arresti domiciliari.



