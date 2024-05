Tram di Padova, presentati i progetti esecutivi del 'Sir2'

Sono stati presentati questa mattina i progetti esecutivi del tram Sir2 di Padova, redatti dalle aziende che si sono aggiudicate l'appalto dei due lotti, ovvero Icm SpA, per il lotto da Rubano alla Stazione Fs e Vittadello SpA per il lotto dalla stazione a Vigonza.

Alla presenza dei tre Comuni coinvolti dalla linea tranviaria, di Aps Holding e dei rappresentanti delle aziende, sono state presentate le novità contenute nei progetti esecutivi. Questi non si discostano molto dai definitivi, ma definiscono al meglio gli aspetti tecnici e i dettagli prima della cantierizzazione vera e propria.

La progettazione esecutiva è partita a inizio 2024, dopo l'aggiudicazione degli appalti al 16 novembre 2023, con 45 giorni di anticipo sulla scadenza del 31 dicembre fissata dal Pnrr. Da quel momento i due appaltatori hanno avviato l'attività che si è conclusa nei 90 giorni definiti. Ora si è in fase di verifica e nel frattempo, come è noto, sono partite le operazioni propedeutiche come le bonifiche belliche e le indagini archeologiche, mentre le aziende si sono organizzate per avviare i lavori.

Oltre alle modifiche, in entrambi i lotti sono state apportate anche una serie di cambiamenti minori, a seguito dell'interlocuzione e del confronto con i Comuni coinvolti per raccogliere le esigenze emerse dai territori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA