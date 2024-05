Ortombina, 'non ho ancora firmato con la Scala, ma succederà'

"Non ho ancora firmato con il Teatro alla Scala, come ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ma prima o poi succederà". Lo ha detto il sovrintendente del Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina, presentando il programma della stagione del teatro veneziano.

Ortombina ha tra l'altro spiegato di aver incontrato ieri Sala: "è stato un incontro abbastanza positivo in termini di scambio per tutto il progetto", evidenziando poi di avergli detto che sarà "alla Fenice fino alla fine del mio contratto che scade ai primi di gennaio del 2025. E io sarò qui e seguirò tutto. Loro l'hanno sempre saputo che io avevo un mandato qua a Venezia e che intendevo rispettare fino all'ultimo. E così sarà". Ortombina ha esordito nella conferenza stampa sottolineando che sarà "l'ultima, la 20/a dopo il mio arrivo da Napoli". "Sarà difficile andare alla Scala - ha osservato - ma la cosa più difficile è lasciare Venezia dopo tutto questo tempo".



