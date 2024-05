La Fenice, 11 titoli per la stagione lirica e del balletto

Undici titoli d'opera, tra caposaldi del teatro musicale, grandi pagine del repertorio italiano ed europeo, compongono la stagione Lirica e Balletto del Teatro la Fenice di Venezia. Il programma è stato presentato dal sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina.

La stagione inizierà con Otello di Verdi con l'interpretazione di Myung-Whun Chung. Per La Traviata di Verdi ritorno sul podio di Diego Matheuz. Quattro gli spettacoli di danza: Romeo e Giulietta di John Neumeier con l'Hamburg Ballet; La Cenerentola di Jean-Christophe Maillot con Les Ballets de Monte-Carlo; España della Compagnia Larreal - Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma; e Hashtag di Riyad Fhgani con la Pockemon Crew. Sarà ripreso Rigoletto di Verdi con la direzione di Daniele Callegari; e, per festeggiare il carnevale, Il barbiere di Siviglia di Rossini con la direzione di Renato Palumbo. Il trionfo dell'onore di Scarlatti per la regia di Stefano Vizioli. Per Anna Bolena di Donizetti presente Pier Luigi Pizzi. Dal teatro musicale del Novecento l'esordio operistico di Weill con Der Protagonist, e Wozzeck di Berg entrambi diretti da Markus Stenz. Ancora Verdi con Attila affidato al regista Leo Muscato. I Dialogues des carmélites di Poulenc, regia di Emma Dante e la direzione musicale di Frédéric Chaslin. E poi Tosca di Puccini con la direzione di Daniele Rustioni.

Per la Stagione Sinfonica (6 dicembre 2024 - 2 novembre 2025) alla Fenice e al Malibran, l'apertura con Hervé Niquet che dirigerà il Te Deum di Charpentier. Tornerà Charles Dutoit con la London di Haydn e con la Sinfonia Dal nuovo mondo di Dvořák.

E poi Christian Arming, con musiche di Johann Strauss e Richard Strauss. Alpesh Chauhan si misurerà con la Renana di Schumann e con pagine di Mandelssohn, Milhaud e Farrenc; Enrico Onofri proporrà musiche di Haydn, Sacchini, Kraus, Sammartini e Boccherini. Rudolf Buchbinder proporrà il Primo, il Secondo, il Quarto Concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven. Per il Concerto di Capodanno direzione musicale di Daniel Harding, (diretta su Rai1); e il concerto sinfonico in Piazza San Marco, in piena estate, con Orchestra e Coro del Teatro La Fenice (diretta televisiva e radiofonica su Rai5 e su Rai Radio3).

Tra gli impegni in tournée: l'Orchestra della Fenice diretta da Stenz sarà ad Amburgo e a ottobre in Corea del Sud con la direzione di Myung-Whun Chung e le voci del soprano Ol'ga Peretjat'ko e del tenore John Osborn.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA