Consiglio Stato annulla l'addizionale sull'aeroporto di Venezia

Il Consiglio di Stato ha annullato l'addizionale comunale di 2,50 euro istituita dal Comune di Venezia per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Tessera. Lo rende noto "con grande soddisfazione" la concessionaria Save.

I giudici amministrativi di secondo grado hanno così accolto l'appello formulato, da Save e da altri, riformando la sentenza emessa dal Tar Veneto e annullando la delibera del Comune del 23 dicembre 2022 che istituiva l'addizionale comunale alla tassa d'imbarco. "Ha riconosciuto pertanto - prosegue la nota di Save - l'erroneità degli atti del Comune di Venezia, sia in termini procedurali, che di carenza di motivazione della scelta operata.

Un esito in linea con la posizione fin da subito espressa da Save, per cui la nuova tassa andava a ledere non solo lo sviluppo del terzo scalo intercontinentale nazionale, ma avrebbe minato anche quello della vasta area servita, considerato il contributo dell'attività dell'aeroporto in termini di mobilità, occupazione, crescita economica".



