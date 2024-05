Rapine in serie a minorenni, denunciata baby gang a Treviso

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia, hanno individuato e denunciato a Treviso un'organizzazione composta da cinque giovanissimi accusati di aver compiuto nei mesi scorsi una serie di rapine ai danni di coetanei nelle vicinanze delle scuole cittadine.

Il gruppo, usando o minacciando gesti violenti, avrebbe sottratto in particolare felpe, cinture e scarpe griffate. Data l'età i cinque sono stati deferiti alla magistratura in stato di libertà.



