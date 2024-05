Concluso dopo tre ore il cda di Benetton sui conti in rosso del 2023

Si è concluso dopo poco meno di tre ore a Ponzano Veneto (Treviso) il cda di Benetton Group, che doveva approvare i conti 2023, con una perdita operativa stimata in 230 milioni di euro.

L'azionista Edizione, nei giorni scorsi, aveva già annunciato un intervento complessivo di 260 milioni in quattro anni a sostegno del piano di riorganizzazione e rilancio. Di questi, 150 milioni sono l'iniezione di liquidità immediata che Edizione metterà per coprire l'urgenza di cassa del gruppo tessile.

La riunione aveva all'ordine del giorno anche l'addio del presidente Luciano Benetton.



