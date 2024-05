Daniele Rustioni dirige la Nona di Beethoven alla Fenice

Daniele Rustioni dirige la Nona Sinfonia di Beethoven al Teatro La Fenice, nell'ambito della Stagione Sinfonica 2023-2024. Il maestro, riconosciuto Best Conductor agli International Opera Awards 2022, tra i più importanti direttori d'orchestra della sua generazione, dirigerà l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice - Alfonso Caiani maestro del Coro - e un cast di solisti di assoluto prestigio: il soprano Ana Maria Labin, il mezzosoprano Veronica Simeoni, il tenore Francesco Demuro e il basso Adolfo Corrado.

Tre le recite in programma, tutte fuori abbonamento: venerdì 31 maggio alle ore 20.00, sabato 1 giugno alle 20.00 e domenica 2 giugno alle 17.00.

In occasione del concerto di Rustioni, si rinnoverà il consueto appuntamento con le conferenze di approfondimento della Stagione Sinfonica: il concerto di venerdì 31 sarà infatti preceduto da un incontro a ingresso libero con il musicologo Roberto Mori, illustrerà il programma musicale nelle Sale Apollinee del Teatro.



