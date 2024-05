Dal cda di Benetton sì unanime al bilancio in rosso

Il cda di Benetton Group ha approvato all'unanimità il progetto di bilancio 2023, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci convocata il 18 giugno. Lo si apprende da fonti del gruppo al temine della riunione durata poco meno di tre ore, alla quale hanno partecipato anche il presidente Luciano Benetton e il ceo Massimo Renon, entrambi in uscita.

Il fatturato 2023 è pari a 1.098 milioni, l'ebit è in rosso di 113 milioni e la perdita netta è arrivata a 230 milioni dopo 150 milioni di svalutazioni. Il patrimonio netto del gruppo di abbigliamento ammonta a 105 milioni.

L'azionista Edizione, come già emerso, supporterà il piano di rilancio stanziando 260 milioni nei prossimi anni dopo i 350 milioni iniettati negli ultimi esercizi.







