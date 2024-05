Segafredo Bologna - Umana Venezia 79-78 in gara-2 della serie della semifinale dei play off del campionato di basket. Decisivi per la Segafredo due tiri liberi realizzati da Cordinier a 4" dalla fine. Ora la situazione complessiva è di 2-0 per Bologna. Gara-3 è in programma mercoledì a Venezia.



