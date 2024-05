Carenza pediatri, in Veneto oltre mille assistiti ogni medico

Anche il Veneto soffre della carenza di pediatri di libera scelta rispetto al numero di bambini. Due su tre del numero complessivo di professionisti mancanti (827 a livello nazionale) si trovano nelle tre regioni Lombardia, Veneto, Piemonte. Lo riferisce la Fondazione Gimbe, che ha effettuato un'analisi sulla disponibilità dei medici per i bambini. Il numero medio di bimbi assistiti per ogni pediatra in Veneto è pari a 1.011, sopra la media nazionale (898 assistiti) ed anche della soglia massimale senza deroghe (880 assistiti).

In Veneto il 89,7% degli assistiti in carico ai Pediatri di libera scelta (Pls) ha più di 5 anni (media nazionale 81,8%); ed entro il 2026 sono previsti oltre 1.700 pensionamenti.

·



Riproduzione riservata © Copyright ANSA