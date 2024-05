Carabinieri, sequestro per 120mila euro per assalti bancomat

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine, coadiuvati dall' Arma territoriale, in provincia di Treviso e Padova, hanno eseguito un sequestro preventivo, e per equivalente, per oltre 120 mila euro, finalizzato alla confisca, emesso dal GIP del Tribunale di Brescia, su proposta della Procura di Brescia, nei confronti di due persone ritenuti presunti responsabili di vari assalti con esplosivo a numerosi sportelli ATM commessi anche con uso delle armi, in tutto il Nord Italia nel triennio 2019-2021. I due sono anche accusati di rapina, ricettazione, riciclaggio e trasferimento fraudolento dei valori.

Sono stati sequestrati un'abitazione appena ristrutturata, del valore stimato di 100mila euro nella disponibilità di uno degli indagati, un caravan e una motrice di camion, nonché 20 mila euro in denaro corrispondente al prezzo ottenuto dalla vendita di un' autovettura di lusso acquistata con i proventi illeciti. I carabinieri hanno accertato che questi beni mobili e immobili erano stati acquisiti, per interposta persona, con i proventi degli assalti ai bancomat.

Il provvedimento giudiziario prevede che, concluso l'iter processuale e in caso di condanna, i beni sequestrati siano sottoposti a confisca e quindi acquisiti al patrimonio dello Stato. I beni sottratti con violenza sono stati restituiti ai proprietari.



