Precipita parapendio nel bellunese, morto il pilota

Un 55enne di Bologna è morto oggi nel bellunese precipitando con il suo parapendio, sul Monte Avena. Il velivolo era decollato da Malga Campet, quando dopo un breve sorvolo ha perso quota e si è schiantato sulle rocce sottostanti. La dinamica dell'incidente non è ancora stata accertata. Il pilota è stato raggiunto dall'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato sul luogo dello schianto un' equipe medica e un tecnico di elisoccorso. L'uomo appariva in gravi condizioni e in stato di incoscienza. Ma la situazione è precipitata velocemente e, nonostante le manovre di rianimazione, il 55enne è deceduto poco dopo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA