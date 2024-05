Zaia, Veneto si fa garante della conservazione atti Vajont

La Regione Veneto "si fa garante per la conservazione e per un grande progetto di divulgazione" degli atti processuali del Vajont. Lo afferma in una nota il presidente del Veneto Luca Zaia, dopo la notizia che la documentazione dovrebbe restare a Belluno solo in forma digitale mentre quella originale dovrebbe essere riportata all'archivio di Stato dell'Aquila, città in cui si sono celebrate le udienze.

"Ne parlerò direttamente - annuncia Zaia - con il ministro Sangiuliano, chiedendo un intervento sinergico su quanto proposto. Siamo motivati anche dall'esempio del Presidente della Repubblica Mattarella, che è venuto proprio in questi luoghi e in visita al Memoriale pochi mesi fa per un commosso messaggio di vicinanza e cordoglio. L'archivio deve restare qui, senz'altra possibilità".







