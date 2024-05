Prima stazione di ricarica per e-truck in Electrolux a Susegana

Electrolux Group ha installato a Susegana (Treviso) la prima stazione di ricarica veloce per Tir elettrici (e-truck) all'interno di uno dei suoi stabilimenti.

La stazione di ricarica veloce, realizzata in partnership con Scania, viene utilizzata da un e-truck che, diverse volte al giorno, viaggia tra il sito e un fornitore di componenti, percorrendo quotidianamente centinaia di chilometri. E' dotata di due postazioni che hanno una potenza di ricarica da 240 a 300 chilowatt, con la possibilità di aumento a quattro postazioni e 320 chilowatt, con picchi fino a 400. La capacità della colonnina permette di ricaricare un e-truck da 40 tonnellate in 90 minuti.

Il sito di Susegana è stato scelto come progetto pilota in quanto offre la possibilità di estendere l'utilizzo dei mezzi elettrici ad altri flussi, grazie ad alcune peculiarità come, ad esempio, la centralità rispetto a fornitori locali di componenti, la vicinanza agli hub del trasporto intermodale, il rifornimento del magazzino di distribuzione in Italia o le consegne ai clienti.

"Grazie a questa nuova stazione, stimiamo di raggiugere un risparmio annuo iniziale di circa 55 tonnellate di CO2, che potrà aumentare con l'inserimento di nuovi e-truck", commenta Luisa Cinel, Safety & Sustainability manager Operations BA EA.





